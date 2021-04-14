Karar yazarı Ocaktan: Ülkeyi AK Parti-Bahçeli-Perinçek koalisyonu mu yönetiyor, yoksa CeHaPe zihniyeti mi buna birileri artık karar versin

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruz” ifadesini eleştirirken, "Görüldüğü gibi lebalep kongrelerle salgının azdırılmasından akıbeti henüz belli olmayan 128 milyar dolara ve adaletin terazisinin şaşmasında iktidarın hiçbir vebali yok. Bu durumda tek sorumlu kalıyor; ülkeyi yönetilemez hale getiren CeHaPe zihniyeti…" dedi.

Ocaktan, "Neyse… Ülkeyi AK Parti-Bahçeli-Perinçek koalisyonu mu yönetiyor, yoksa CeHaPe zihniyeti mi buna birileri artık karar versin… Çünkü Türkiye, Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar ekonomide, demokraside, hukukta telafisi uzun yıllar alacak büyük kayıplar yaşıyor. Mesela PISA ve TIMSS gibi uluslararası kuruluşların gerçekleştirdiği sınavların ortalamasına göre oluşturulan listede Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de gerisinde yer alıyor. AK Parti döneminde 14 kere değiştirilen eğitim sistemi, Türkiye’nin uluslararası itibarını da olumsuz etkiliyor. Toplam 50 ülkenin uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen sınavların okuma, matematik ve bilim başlıklarındaki derecelerine göre sıralandığı listede Türkiye, 34’üncü sırada yer aldı" ifadesini kullandı.

Ocaktan, "Önümüzde hepimiz için düşündürücü bir Türkiye fotoğrafı duruyor. Eğer bize yanlış öğretmedilerse, bir ülkede yönetim anlamında olup biten bütün olumlu ya da olumsuz icraatların tek sorumlusu seçilmiş iktidarlardır. Dolayısıyla siyasi iktidarın 'Ekonomide başarılı işler yapıyorduk ama uluslararası finans lobisi bize tuzak kurdu, uçacaktık ama dış güçler kanatlarımızı kırdı' benzeri bahanelerin arkasına saklanarak ellerini yıkayıp temize çıkması ne yazık ki mümkün değildir" görüşünü savundu.