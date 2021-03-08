Karar yazarı Ocaktan: Oğuzhan Asiltürk, millî görüşçülere “28 Şubat’ı unutun, Bahçeli ve Doğu Perinçek’e kalbinizi ısındırın” demek istiyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamalarına ilişkin olarak, "Millî görüşçülere '28 Şubat’ı unutun, Bahçeli ve Doğu Perinçek’e kalbinizi ısındırın' demek istiyor" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan yazısında, "Son günlerde Cumhur İttifakı ile flörtleşen Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün şu sözlerini okuyunca doğrusu dayanamadım: “Şu anda bize hiçbir parti kötü davranmıyor. O da benim çalışmalarımdan dolayı.” Asiltürk’ün en can alıcı cümlesi bu belki ama, aslında konuşmanın tamamına bakıldığında, herkesin geçmişi unutması ve bugüne bakması gerektiği gibi daha manidar değerlendirmeleri olduğu da görülecektir. Yani Asiltürk bütün Milli görüşçülere demek istiyor ki '28 Şubat’ı unutun', dönemin Başbakan Yardımcısı olan Devlet Bahçeli’nin başörtüsü ve Fazilet Partisi ile ilgili hakaretlerini de unutun ve bugün iktidarın gerçek sahipleri olan Bahçeli ve Doğu Perinçek’e kalbinizi ısındırın…" değerlendirmesini yaptı.

Ocaktan şu ifadeleri kullandı:

"İyi güzel de 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı koro halinde Saadet Partisi’ni “terör yandaşı” olarak suçlarken, bu Türk büyüğü Oğuzhan Asiltürk bir kez olsun “Milli Görüş’ü yok etmeye sizin gücünüz yetmez” diyemedi? Acaba neden korktu mu, yoksa arka odalarda Saadet Partisi’nin de bilmediği başka faaliyetler mi vardı?"