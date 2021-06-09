Karar yazarı Ocaktan: HDP kapatılsın, Kavala çıkmasın, Türkiye temizlensin!

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Gezi Parkı davasında yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verilmesine ve HDP'ye açılan ikinci kapatma davası hatırlatarak, yargının organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları karşısındaki tutumunu eleştirdi.

Ocaktan, "Haftalardır suç işaretleri taşıyan ifşaatlar havada uçuşuyor, siyaset-mafya-ticaret ekseninde dolaşan ve acilen soruşturulması gereken ithamlar konusunda iktidar kuşkuları ortadan kaldıracak ikna edici açıklamalar yapmıyor. Yargı ise Türkiye’yi yıpratan süreci sadece izlemekle yetiniyor… Ankara’nın bugünlerde çok daha önemli işleri var… Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’nin kapatılması istemli yaklaşık 850 sayfalık iddianameyi Anayasa Mahkemesi’ne teslim etti. Malum ilk iddianame eksiklikler nedeniyle iade edilmişti. İddianamede yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor. Bilindiği gibi MHP lideri Devlet Bahçeli Yargıtay’a çağrı yaparak HDP’nin kapatılıp kapısına kilit vurulmasını istemişti. Bahçeli’yi küstürmemek için hukuk acele etmeliydi ve şimdi gereken acilen yapılıyor" ifadesini kullandı.

Ocaktan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Gezi Parkı Ana davasının bozulması nedeniyle geçtiğimiz günlerde tekrar yargı önüne çıkan Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Kavala’nın mahkemedeki ifadesinde belirttiği gibi tutukluluğu uygun görüldü yani… Kavala’nın sözleri aynen şöyle: “AİHM’nin tutuklanmamın hak ihlali olduğuna hükmetmesi ve derhal serbest bırakılmamı talep etmesine rağmen, cezaevinde tutulmam gerekli görüldü.

Evet görüldüğü gibi hukuk sistemimiz bazı konularda son derece hızlı çalışıyor. Özellikle de parti kapatmalar ve özgürlüklerin askıya alınması konusunda müthiş bir performans sergiliyor…

Umarız hukuk bir gün, suç örgütü liderinin bir siyasetçiye “Sadece 10 bin dolar değil, daha fazlasını gönderdim” diye itiraf ettiği karanlık işleri de görerek vicdanları rahatlatır.

Belki bir gün, AK Parti genel merkez elamanı olan “pudra şekerci”nin hukukun radarına girdiği günleri de görürüz.

Gün gelir adalet, televizyonda komşuları için ölüm listesi hazırladığını açıklayan hanımefendinin mahallesine de uğrar…"

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