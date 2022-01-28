Karar yazarı Ocaktan: Demokratik ülkelerde ulaştırma bakanı havalanında yaşanan sefalet görüntüleri yüzünden istifa eder ve hesap verir ama bizde geçerli değil

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, İstanbul'daki kar yağışı sonrası İstanbul Havalimanı'nda insanların mahsur kalmasına ve uçaklar seferlerinin saatlerce ertelenmesine ilişkin olarak, "Normal demokratik ülkelerde bir ulaştırma bakanı havalanında yaşanan sefalet görüntüleri yüzünden istifa eder ve de hesap verir, ama bizim alaturka sistemimizde bu tür hesap verilebilirlik kuralları geçerli değildir…" dedi.

Ocaktan, hukuk devleti zaafa uğradığı için iktidarın enflasyonu düşüremediğini, zamlara çare bulamadığını belirterek, "Mesela yönetim beceriksizliği yüzünden evlerin ve sanayi tesislerinin ihtiyacı olan gaz tedarikini zamanında yapamadığı için fabrikalar üretime ara veriyor, çünkü gaz yokluğundan elektrik üretilemiyor. Hukuk ve şeffaflık olmadığı için ülkenin milyarlarca doları hiçbir iktisadi kuralara ve yasal mevzuata itibar etmeden, rasyonel planlaması yapılmamış tesislere adeta gömülüyor" dedi.

Kar yağışı sonrası İstanbul Havalimanı'nda yaşananları hatırlatan Ocaktan, şu ifadeleri kullandı:

"Devletin bakanları bile yeni havaalanına inemediler kazma-kürekle eştikleri Atatürk Havalimanı’na inmek zorunda kaldılar, kader işte… Normal demokratik ülkelerde bir ulaştırma bakanı havalanında yaşanan sefalet görüntüleri yüzünden istifa eder ve de hesap verir, ama bizim alaturka sistemimizde bu tür hesap verilebilirlik kuralları geçerli değildir…

Maalesef bugün, bir takım köpük gündemleri tartışmaktan halkı derinden etkileyen fukaralık ve beceriksizlik gündemlerini konuşmaya zaman bulamıyoruz. Ve doğal olarak kimse iktidara neden gaz tedarikinin zamanında yapılmadığını, elektrik faturalarının neden bu kadar yüksek olduğunu soramıyor."