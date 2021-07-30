Karar yazarı Ocaktan'dan Oğuzhan Asiltürk'e: AK Parti-Bahçeli-Perinçek ittifakına üç-beş oy devşirebilmek için din tüccarlığı yapıyor

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Saadet Partisi'ne yönelik kaleme aldığı yazısında "İtaat sözü verdiniz" diyen SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün "dini bir araç olarak kullanarak siyasi manevralar yaptığını" savundu.

Ocaktan, "Asiltürk’ün siyaset senaryoları üretmesiyle hiç ilgilenmiyorum. Saadet’i AK Parti’nin emrine mi vermek, yoksa Bahçeli’ye armağan olarak mı sunmak istiyor beni zerrece ilgilendirmiyor. Tek itirazım, din pazarlamacılığı… Lütfen düşün artık bu dinin yakasından, gidin ve başka yerlerde dükkan açın…" dedi.

Ocaktan, şöyle devam etti:

"Muhtemelen neden böyle hiddetli cümleler kurduğumu merak ediyorsunuzdur, hemen anlatayım; Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Milli Gazete’de bir yazı kaleme aldı ve Milli Görüş camiasını Cumhur İttifakı’nın mutemet defterine kaydettirebilmek için Hz. Peygamber dönemini siyasi bir araç olarak kullandı. Kendisini Hz. Peygamberden sonra iş başına geçen Hz. Ebubekir’le özdeşleştiren Asiltürk Saadet Partilileri kendisine ‘biat’ etmeye çağırdı.

TIKLAYIN - Oğuzhan Asiltürk'ten Saadet Partililere hatırlatma: İtaat sözü verdiniz

Şu akıl tutulmasına bakar mısınız, kendisini peygamber döneminin aktörlerinden biri olarak gören bir zat çıkıyor AK Parti-Bahçeli-Perinçek ittifakına üç-beş oy devşirebilmek için insanların gözlerinin içine baka baka din tüccarlığı yapıyor."