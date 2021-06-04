Karar yazarı Ocaktan: Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa hayalinin gerçekleşmesi ancak bir mucizeyle mümkün olabilir

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin olarak, "Merkez Bankası parasının nereye gittiği sorulur mu?" diye sormasını hatırlatarak, "Anlaşılıyor ki, yeni anayasayla birlikte artık vatandaşların iktidarlardan hesap sorması kesinlikle önlenecek demektir. Cumhur İttifakı’nın bu yeni anayasa hayalinin gerçekleşmesi ancak bir mucizeyle mümkün olabilir. Diyelim ki erken ya da zamanında yapılacak bir seçimde toplum hafızasını tümüyle sıfırladı, Türk ekonomisinin uçuşa geçtiği kanaatine vardı ve Cumhur İttifakı’nı açık ara yeniden iktidara taşıdı. İşte o zaman yapılacak yeni bir anayasayla hukuk, hesap verilebilirlik, şeffaflık tümden Türkiye semalarından uzaklaşır ve kimse “128 milyar dolara ne oldu?” benzeri iktidarları rahatsız eden sorular sorma gafletinde bulunamaz…" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Her ne kadar Cumhur İttifakı parlamentoda anayasa yapabilecek aritmetik bir güce sahip olmasa da, “yerli-milli” anayasa çalışmaları başlatıyor olmaları bir zihniyetin göstergesi açısından değerlendirmeye muhtaçtır. Öyle anlaşılıyor ki umutsuz bir girişim olmakla birlikte AK Parti-MHP-Perinçek koalisyonu “Türk tipi” rejimi taçlandırmak için Türk’e yakışan(!) bir anayasa hazırlamaya kararlılar. Oysa mevcut rejim Türkiye’yi zaten işlemeyen bir demokrasiye mahkum etmiş durumda. Zira bu sistem kuvvetler ayrılığına değil, kuvvetler birliğine dayanmaktadır. Hal böyleyken Türkiye’yi tümden demokratik dünyadan uzaklaştıracak “yerli ve milli” bir anayasayla demokrasimiz tümden mazi olabilir" ifadelerini kullandı.

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