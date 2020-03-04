Karar yazarı Ocaktan: Bu dindarlık anlayışıyla, yaşadığımız çağın insanlarına dinin evrensel mesajını ulaştıramayız

Karar yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, bütün ahlaki ve insanı değerlerin buharlaşıp yok olduğu bir dönemde yaşandığını belirterek, "Müslüman bir toplumda dinin tartışılır hale gelmesinde tarikatların, cemaatlerin, şeyhlerin, ulemanın ve siyasilerin büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Çünkü günümüz din hocalarının dini anlatış biçimi, ne yazık ki geçmişin klasik mirasını tekrarlamaktan ibarettir. Bilelim ki bu dindarlık anlayışıyla, yaşadığımız çağın insanlarına dinin evrensel mesajını ulaştıramayız." ifadelerini kullandı.

Ocaktan, dinin özünün ve ruhunun yitirildiğini savunduğu yazısında, "Bütün kerametin şeyhlerde, liderlerde arandığı bir zihniyet ortamında ahlakın ve dini duyarlığın buharlaşıp yok olması kaçınılmazdır." dedi.

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