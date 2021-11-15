Karar yazarı Ocaktan: Artık bu hikâyenin nasıl biteceğini MHP dahil herkes görüyor ve Cumhur İttifakı’nın gemisi su alıyor

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen haftaki grup toplantısındaki "MHP Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir, bunun yanı sıra TBMM’de denge ve denetleme göreviyle mesuldür" sözlerine atıfta bulunarak, "Cumhur İttifakı için çalıyor... İşte tam da bu yüzden MHP, AK Parti ile arasına bir çizgi çekme ihtiyacı hissetmiş olabilir, doğrusu haksız da sayılmaz" dedi.

Ocaktan, şu ifadeleri kullandı:

"Zira toplumun gördüğü manzara şudur; MHP bu iktidarın koalisyon ortağıdır, dolayısıyla kabul etse de etmese de iktidarın başarısızlıklarının sorumlusudur.Bahçeli gibi siyasi tecrübesi yüksek olan bir lider de çok iyi bilir ki bu iktidarın günahlarına ortak olmanın sandıkta kesinlikle faturası olacaktır. Galiba MHP’deki son çıkışları böyle bir karışık ruh halinin tezahürü olarak okumakta yarar var. Ama sona yaklaşmakta olan iktidar treninden atlamak hiç de o kadar kolay değil…Ayrılık zor ama MHP için küçük de olsa bir ihtimal var, sandığa az bir süre kala riski göze alıp güçlü bir ayrışma hamlesi yapmak… Toplum bu hamleyi ne kadar ikna edici bulur orası meçhul, ama yine de denemeye değer belki… Artık bu hikâyenin nasıl biteceğini MHP dahil herkes görüyor ve Cumhur İttifakı’nın gemisi su alıyor, bu haliyle limana ulaşması, eğer bir mucize olmazsa pek mümkün değil. Kimler batmakta olan gemide kalmaya devam eder, ya da bir filika ayarlayıp yol yakınken geriye döner bilemeyiz. Evet bu iktidar gidiyor, ama içtenlikle ifade etmek gerekirse Cumhur İttifakı 2023 seçimlerine kadar herhangi bir çözülme olmadan devam etmelidir. Zira Türkiye özellikle son beş yılda, hiçbir dönemde olmadığı kadar büyük kayıplar yaşadı ve bu tablonun tek sorumlusu Cumhur İttifakıdır. Dolayısıyla, sandıkta faturayı birlikte ödemelerinde sayısız faydalar bulunmaktadır."

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