Karar yazarı Ocaktan: Anlaşılan; AK Parti içinde 'Bu siyaset anlayışı bizi halktan uzaklaştırıyor' diyebilecek kadar bile bir makuliyet aklı kalmamış

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'nin "neredeyse bütün toplum kesimleriyle kavgalı bir resmin hikayesini yazdığını" belirterek, "Anlaşılan o ki parti içinde 'Bu siyaset anlayışı bizi halktan uzaklaştırıyor ve hiç iyi bir yere gitmiyoruz' diyebilecek kadar bile bir makuliyet aklı kalmamış" dedi.

Ocaktan, tam kapanmada sosyal destek paketinin açıklanmadığını ve Üsküdar Belediyesi ile İBB arasında yaşanan Halk Ekmek gerilimine işaret etti.

Ocaktan, "Demek ki akıl tutulması bir partiyi esir almaya başlayınca kendi ayağına kurşun sıkmak bile bir iktidar icraatı olarak görülebiliyormuş. Hatırlayalım, salgının başladığı ilk aylarda AK Parti’nin bir genel başkan yardımcısı muhalefet belediyelerinin ‘bedava ekmek’ kampanyalarını “paralel devlet” icraatı olarak nitelemiş ve bununla övünen açıklamalar yapmıştı. Siyasi aklı kaybettikleri için şu günlerde de IV. Murat’ın tapon uygulamalarına heveslendiler…" görüşünü paylaştı.

Ocaktan, şöyle devam etti:

"Maalesef bir iktidar makuliyet duygusunu kaybetmeye başlayınca, düşüş de buna paralel olarak hızlı oluyor. Çünkü makuliyetin kaybolması hem iktidarın yönetim kabiliyetini zayıflatıyor, hem de toplumla arasındaki mesafeyi daha da derinleştiriyor.

AK Parti’nin şu anda yaşadığı dramatik durumu tarif etmek ne yazık ki pek mümkün değil. Zira millet nezdindeki itibarı zayıfladıkça, her gün milletle arasındaki mesafeyi biraz daha derinleştirecek çılgın projelere imza atmaya başlıyor. Artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz, “Bu kadarı da olmaz” dediğimiz ne kadar absürt işler varsa, AK Parti bütün bunları meziyet hanesine yazmak için adeta var gücüyle çalışıyor.

Anlaşılan o ki parti içinde “Bu siyaset anlayışı bizi halktan uzaklaştırıyor ve hiç iyi bir yere gitmiyoruz” diyebilecek kadar bile bir makuliyet aklı kalmamış."

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