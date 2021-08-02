Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Yangınlar ülkenin yüreğini yakarken, Erdoğan'ın çay atması, yangınla mücadeledeki başarısızlığın finali olmuştur

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye'nin yüksek yangın riskine ve bu konuda tecrübe sahibi olunmasına karşın, orman yangınlarıyla mücadelede başarısız olunduğunu belirterek, "Koskoca ülke, bir yandan çaresizce yangınları izlerken öte taraftan hükümetin tedbir almaktaki yetersizliğini, olayın ciddiyetine uygun davranmak yerine siyasi mesajlara odaklanmasını ve insan gücüyle fedakârca sürdürülen mücadelenin teknik altyapıyla desteklenmediği gerçeğini izliyor. İnsanlar, bu kadar yakın bir tehlikeyi önleme bahsinde böylesine yetersiz kalınmasına tahammül edemiyor. Başarısız bir sınav veriyoruz ve sadece itibar değil, insanlarımızı da kaybediyoruz. Ormanlarımızı ve o ormanlarda yaşayan hayvan varlığımızı koruyamıyor ve onları alevlere teslim ediyoruz." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesinde otobüsten insanlara çay atmasının, afet veya felaket bölgesi ayırmaksızın sürekli tekrarlandığına işaret eden Karaalioğlu, "Orman yangınları ülkenin yüreğini de yakarken Erdoğan’ın kendisini dinlemeye gelenleri hiçbir şey olmamış gibi tekrar tekrar çay atması yangınla mücadeledeki başarısızlığın finali olmuştur. Cumhurbaşkanı, lisan-ı hal ile elden gelen budur, demiştir. Yapacak bir şey yok, hiç olmazsa çayınızı alın!" ifadelerini kullandı.

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