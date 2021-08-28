Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Türkiye kendi kendine yeten bir ülke değildir, borca ihtiyacı olan bir ülkedir

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, IMF'nin Covid-19 salgını nedeniyle 190 ülkeye vereceği 650 milyar dolardan, Türkiye'ye düşen payın 6.3 milyar olduğunu belirterek, "Sorun yok… Dünyanın sıkıntıda olduğu bir süreçte ve özellikle bazı ekonomiler çok daha büyük sıkıntılar yaşarken IMF’nin yaklaşımı faydalıdır. Türkiye’nin de bu kaynağı kullanması yerindedir ve zaten zaruridir. Yükümlülükler, swaplar ve IMF’den gelen para düştükten sonra net rezevimizin hâlâ eksi 55 milyar Dolar seviyesinde olduğu ortamda başka seçenek yoktur." diye yazdı.

Son yıllarda Türkiye'de IMF üzerinden hamaset yapıldığına vurgu yapan Karaalioğlu, "Erdoğan’ın IMF parasından dolayı mutsuz hissetmesi ama mecbur da kalmasının ekonomi bilimiyle alakası yoktur. Sadece slogan siyasetinin kaçınılmaz çelişkisidir. Dünyada hiçbir ülke bunu tartışmazken bizim IMF’nin SDR’sini mevzu etmemiz Erdoğan’ın seçim meydanlarında kullandığı coşkulu dilin eseridir.

Oysa herkes biliyor ki Türkiye kendi kendine yeten bir ülke değildir. Şimdi neredeyse tamamen kaybettiği yabancı yatırıma ve şimdi neredeyse dünyada en yüksek faiz/CDS ile elde edebildiği yabancı kaynağa; yani borca ihtiyacı olan bir ülkedir. Gerekli gereksiz bütün altyapı, üstyapı yatırımları için de giderek artan borç servisini yönetmek için de borç bulmak zorundadır. Makul şekilde ve miktarda borçlanmak da gelişmekte olan hatta gelişmiş ekonomiler için sorun değildir. Sorun bu ihtiyaçla bağlıyken toplumdan gerçeği gizlemek, dünyaya da afra tafra yapmaktır. İçeriye aksi anlatılmakla birlikte uluslararası finans sistemine göbekten bağlı ekonomilerden birisi olduğumuz gerçeğini perdelemektir." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...