Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Trump'tan güç alan, ona benzemeye çalışan otokratların süngüsü düşecek

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın demokrasinin sunduğu imkânlarla dünyanın başına musallat olduğunu belirterek, "Şimdi, dünyanın bir numaralı politik meselesi, demokrasi yoluyla hallolmaktadır. Yeni başkan koltuğa oturduğunda dünyada işler elbette yoluna girmeyecek. Fakat, taşıdığı bütün kötü vasıfları ABD’nin küresel gücüyle birleştirdiğinde Trump’ın temsil ettiği kötülük, referans olmaktan çıkacak. Yalancılık, ırkçılık; hukuk, demokrasi basın düşmanlığı, politik ikiyüzlülük, lümpenlik ve en nihayet insani değerlerle savaşın en büyük kalesi yıkılacak. Ondan güç alan, ona benzeyen, benzemeye çalışan, “Orada da var bizde niye olmasın” diyenler; cümle otokratların süngüsü düşecek." diye yazdı.

Trump'ın Türkiye için iyi bir seçenek olmadığına, aksine felaket olduğuna işaret eden Mustafa Karaalioğlu, "Türkiye’ye asla saygı duymuyordu ve onun yönetiminde uğradığımızı politik, ekonomik ve diplomatik zararların telafisi yıllar alacaktır.

Ekonomik kriz içinde olduğumuz sırada, sadece bir sosyal medya mesajıyla (Ağustos 2018) üzerine en ağır darbeyi vurmaktan çekinmedi." ifadelerini kullandı.

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