Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Sürekli erken seçim talep ederken, iktidarın takvimine mahkûm olmak problemlidir

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye'nin büyük ve cesur bir siyasi vizyona ihtiyacı olduğunu belirterek, "İktidar için bunu yapmanın riskleri var. Vizyon demek demokrasi, hukuk, liyakat, şeffaflık, tolerans ve soğukkanlılık gerektirir. Ne var ki bunlardan bir tanesi bile iktidarı alıştığı iş yapma tarzından uzaklaştıracağı için ve gücünden feragat gerektireceği için tercih edilemez.

Zira, aslolan kudret sahibi olmaktır. Nitekim, meseleler büyüdükçe, gerilim ve hoşnutsuzluk arttıkça Cumhurbaşkanı’nın ve ortaklarının ve de sözcülerinin daha gergin olmaları bu inancın sonucudur. Sorunlarla baş edemeyince ve onların üstesinden gelmek için tarz değiştirmek mümkün olmayınca iktidar gücüne daha çok bağlanmak kaçınılmazdır." diye yazdı.

Bütün verileri dibe vurmakta olan bir ülkede siyasetsizlik halinden muhalefete de pay düştüğünü savunan Karaalioğlu, "İktidarın oyun planının bir parçası olmamak akıllıca ama aynı zamanda sürekli erken seçim talep ederken iktidarın takvimine mahkum olmak problemlidir. Seçim sonrası Türkiye’ye dair çok sayıda mesaj olsa da herhangi biri öne çıkamıyor. Mesajların sorumlusu, taşıyıcısı, yani lideri belli olmadığı için çarpan etkisi düşüyor.



Bu da Türkiye’yi sorunların altında ezilen bir iktidar, o sorunlara karşı çözümü belli belirsiz bir muhalefet eksenine sıkıştırıyor. Cumhur ittifakı her zaman faaliyet halinde ama Millet İttifakı kontak çevirmek için ne zaman başlayacağı bilinmeyen seçim takvimini bekliyor." ifadelerini kullandı.

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