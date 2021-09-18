Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Ne bakkal market denetleyerek fiyat düşer, ne bina yapmakla yargı güven kazanır, ne ona buna parmak sallamakla ülke itibarını geri alır

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, kötü ekonominin onlarca başka meselenin bir sonucu olduğunu belirterek, "Ekonomiyi kötüleştiren ve müzmin krize mahkum eden gerekçeler üç aşağı beş yukarı temel haklarda, yargıda, eğitimde, siyaset dilinde, vesairede de hakimdir. Türkiye’nin can yakıcı meseleleri ne konjonktürel, ne tesadüfi ne de şanssızlık eseridir. Basit ve sıradan bir denklemin sonucudur. Böyle tercihler yapıldığında başka türlü sonucun çıkması mümkün olmayan bir denklem nedeniyle ekonomiden yargıya, diplomasiden eğitime kadar bütün alanlarda meseleler derinleşmektedir." diye yazdı.

Bakkal-market denetleyerek fiyat düşmeyeceği gibi, bina yapmakla yargıya güven kazanılmayacağına işaret eden Karaalioğlu, "Hasar zannettiğimizden büyük ve derindir. Kaçan fırsatların geleceğe yazdığı maliyet bir yana, mevcut halden çıkış için bile iyi plan gerektiren uzun bir zaman, sabır ve neredeyse sıfır hatayla alınacak kararlara ihtiyaç vardır. Hepsinden önemli olan da herhangi bir meseleyi yapılmakta olandan daha iyi yapmayı iddia etmek değil ülkenin önüne paradigmayı değiştirmeyi göze alan bir hedef koyabilmektir. Daha iyi yapabilmek iddiası tek başına anlamlı ve heyecan verici değildir." ifadelerini kullandı.

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