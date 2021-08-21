Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: MB rezervlerinin eksi 46 milyar dolar olduğu gerçeği de orada duruyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Merkez Bankası'nın kısa vadeli borç stokunu 25.7 milyar dolar azaltan bir hesaplama revizyonu yaptığını belirterek, "Uzmanlar bunun, gerçeği değiştirmeyen kağıt üzerinde bir işlem ve algı operasyonu olduğunu söylediler. Doğrudur. Doğrudur ama 128 Milyar Dolar rezervi buharlaşan ve hesabını veremeyen Merkez Bankası için böyle bir işleme tevessül etmek algıya ne kadar fayda sağlar bilinmez. Ekonomiye dair rakamların neredeyse hepsinde güven problemi varken, yapılan işlem sadece devletin rakamlarının referans değerini azaltır. İlaveten, bu türden işlemler ekonomi yönetiminin çaresizliğine ve gerçekçi çözümler bulunamadığına delalet eder." diye yazdı.

Rezervlerin eksi 46 milyar dolar olduğuna işaret eden Karaalioğlu, "Tıpkı, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları gibi… Yıllık enflasyon yüzde 18,95 açıklanıyor ve bu yüksek resmi rakam bile hissedilen miktarı ve sokağa yansıyan gerçek artışı izaha yetmiyor. Yine TÜİK’in açıkladığı ÜFE, yani üretici fiyat endeksinin yüzde 42,8 olması şüpheleri artırmaya yetiyor. Üreticinin kendi maliyetinin yarıdan fazlasının sineye çekip tüketiciye yansıtmaması kabul edilebilir görünmüyor." ifadelerini kullandı.

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