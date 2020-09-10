Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Ekonominin çarkları durmasın diye hayatın içinde olmak zorundayız, hayatın içinde olunca da salgının hedefiyiz

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, sağlık sisteminin Koronavirüs salgınına hazırlıklı yakalandığını, vatandaşların da salgının ilk aylarında kurallara uyduğunu belirterek, "Sonrası ise dikkat dağınıklığı… Karantina günlerindeki titizlik normalleşmeyle birlikte kayboldu ve yerini propaganda aldı. “Baştan beri virüsle mücadelede nasıl başarılı olduk, şöyle mücadele ettik, hastanelerimiz harikaydı, kendimizi kurtardık bütün dünyaya maske gönderdik” edebiyatı devlette disiplin kaybı, vatandaşta da “Madem işler yolunda, hayatımıza bakalım” duygusu uyandırdı. Yaz ayları böyle geçti, artık havalar soğudu soğuyacak, tekrar başa döndük." diye yazdı.

Normalleşme ve salgın arasındaki ilişkiye dikkat çeken Mustafa Karaalioğlu, "Ekonominin çarkları durmasın diye hayatın içinde olmak zorundayız, hayatın içinde olunca da salgının hedefiyiz.

İnsanlara gerçeği bütün açıklığıyla anlatmak zamanıdır. Sürü bağışıklığı ise sürü bağışıklığı değilse de yeni bir tedbir paketi. Bir ilan edilip bir bozulan, izi kaybolan talimatlar değil. Devletin yeni bir mücadele planı hazırlaması, ekonomi ve sağlık dengesi üzerinden etkili bir yol haritası çıkarması kaçınılmazdır. Yoksa, bütün uzmanların dediği gibi kontrolden çıkan salgın, soğuk havalarda hiç söz dinlemeyecek." ifadelerini kullandı.

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