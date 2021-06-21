Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: 2023 için yıllardır vaat edilen hedefler sapmakla kalmamış yarıya kadar inmiştir

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, hükümetin 2023 hedeflerini tamamen kaybetse de, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini dile getirdiğini belirterek, "Ne var ki, 2023 için yıllardır vaat edilen milli gelir, kişi başı gelir, ihracat, istihdam, enflasyon gibi makro hedefler sapmakla kalmamış yarıya kadar inmiştir. Nitekim, son kalkınma planı ve orta vadeli program, artık bu yarıya inmiş hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Yine de hedef hedeftir… 2023 olmazsa 2053, olmazsa 2071’de tutturabiliriz demekte mahsur yoktur!" diye yazdı.

En istikrarsız dönemde bile Türkiye'nin dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Karaalioğlu, "Ne var ki bu meşakkatli yolun bazı küçük şartları vardır.

Hukuk ortamı güvenilir olmalıdır. Basın özgürlüğü olmalıdır. Yolsuzlukla mücadele edilmeli ve şeffaflık olmalıdır. Eğitimi ve bilim olmalıdır. Türkiye’nin küresel patent, icat ve inovasyon liginde hiç olmazsa bir sırası olmalıdır. Gençlerin eğitim ve gelecek için öncelikle kendi ülkelerini tercih edebilecek, hayatlarını burada geçirmek adına umutları olmalıdır…

Bu şartları yerine getiren, kendi gerçekleriyle yüzleşebilen Türkiye önüne anlamlı hedefler koyabilir. Yoksa hamaset, slogan ve komplolarla zaman geçirmeye devam eder." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...