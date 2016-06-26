Karar yazarı: MHP, ilk seçimde baraj altında kalır; Bahçeli siyaset dışı ameliyatlara bel bağladı

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, MHP'de Genel Merkez ve muhalefetin başvurularıyla alınan karşılıklı mahkeme kararlarıyla yılan hikâyesine dönen olağanüstü kurultayla ilgili olarak, "Maalesef Bahçeli mevcut şartları ve tabanın taleplerini kabul etmekte zorlandığı için de şu anda çaresiz. Partinin başında kalabilmek için siyasetin etiğine ve kendi ilkelerine asla uymadığı halde, siyaset dışı bu ameliyatlara bile bel bağlamış durumda" dedi. Ocaktan, "Muhtemelen kasap bıçağı ile siyasetin içine dalanlar çok iyi biliyorlardır ki yapılacak ilk seçimde MHP kan kaybından yürümeye mecali kalmayacak ve baraj altında kalacaktır" diye yazdı.

Mehmet Ocaktan'ın "Kasap bıçağı ile MHP'nin genlerine müdahale" başlığıyla yayımlanan (26 Haziran 2016) yazısı şöyle:

MHP üzerinden tasarlanan bütün planları, hukuk skandallarını bir tarafa bırakalım ve bir an için esasın ne olduğuna bakalım. İşin özeti şu; MHP’nin tamamen demokratik yollarla seçilmiş delegelerinin kahir ekseriyeti kongre talebinde bulunuyor. Parlamenter demokrasilerde bundan daha doğal ve yalın bir talep olamaz.

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Ama gelin görün ki MHP kongre delegelerinin iradesini örtbas etmek, hatta yok saymak için aylardır hukuku da araçsallaştırarak inanılmaz bir ‘Ali Cengiz oyunu’sahneleniyor.

Aylardır hukuku da zorlayarak MHP kongresi üzerinden sahnelenen bu kaos senaryosu, doğrusu Türk siyaseti adına da, hukuk adına da endişe verici bir fotoğraf ortaya çıkarmış bulunuyor.

Şu anda MHP ile ilgili öylesine operasyonel bir ameliyat yapılıyor ki doğrusu hiç siyasetle ilgisi olmayan bir insan bile bunu rahatlıkla görebilir. Hiç öyle derin analizlere filan gerek yok. Sadece Ankara-Gemerek-Tosya arasında cereyan eden hukuk müsameresine baktığınızda bile, gayriihtiyari içinizden “Nedir Allah aşkına kim bu planları yapıyor, nasıl bir hesaptır ki taban iradesiyle böylesine dalga geçebiliyorlar” demekten kendinizi alamazsınız.

Normalde Devlet Bahçeli, partisinin genleriyle bu kadar oynanmasına izin verecek bir siyasi lider değil. Zira Alparslan Türkeş’ten sonra partiyi bir arada tutmayı başarmış ve belli oranda da bir başarı hikayesinin altına imza atmış bir liderBahçeli. Ama bugün gelinen noktada öyle anlaşılıyor ki, Bahçeli’nin mevcut sosyo-politik şartlarda MHP’yi bölünmeden kurtararak yeni hedeflere taşıması pek mümkün gözükmüyor.

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Maalesef Bahçeli mevcut şartları ve tabanın taleplerini kabul etmekte zorlandığı için de şu anda çaresiz... Partinin başında kalabilmek için siyasetin etiğine ve kendi ilkelerine asla uymadığı halde, siyaset dışı bu ameliyatlara bile bel bağlamış durumda. Görüldüğü gibi çaresizliğin bir izahı var, koltuk...

Ne yazık ki Devlet Bahçeli ve arkadaşları bu çaresizlik yüzünden tamamen hukuka uygun olarak yapılan kongreyi korsan sayarak ve de Gemerek benzeri yöntemlerle yürütmeyi durdurarak MHP’yi göz göre göre dramatik bir sona doğru sürüklüyorlar. Şu anda MHP’nin içine çok fazla el uzanmış durumda, muhtemelen yakın bir gelecekte kongre de yaptırmayacaklar.

Ancak MHP üzerinden bu operasyonel ameliyatı gerçekleştirenler acaba ne yaptıklarının farkındalar mı? Belli ki kısa vadede siyaseti dizayn edebilmek için bütün hukuki ve siyasi kuralları ihlal etmekte bir beis görmüyorlar. Ama siyaset o kadar fazla kan kaybına maruz kalıyor ki, hasta masada kalabilir. Belki zaten istenen de budur.

Muhtemelen kasap bıçağı ile siyasetin içine dalanlar çok iyi biliyorlardır ki yapılacak ilk seçimde MHP kan kaybından yürümeye mecali kalmayacak ve baraj altında kalacaktır.

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Ancak unutmayalım ki bu siyaset mühendisliği MHP seçmeninin ve milletin gözü önünde oluyor. Sonra günü geldiğinde millet öyle bir hesap keser ki, elinde bıçakla siyasetin içine dalıp parti ameliyatı yapmaya kalkanlar faturayı çok ağır ödemek zorunda kalabilirler.