Karar yazarı Mehmet Ocaktan: "Türk tipi" rejimde her hafta yeni bir skandalla uyanıyoruz, hiçbir şey olmamış gibi unutuyoruz

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, şu ana kadar nasıl bir sistem olduğu bir türlü anlaşılamayan "Türk tipi" rejimin Türkiye'ye ciddi manada zarar verdiğini belirterek, "Mesela son günlerin en yeni skandalı ile Türkiye’yi okumaya çalışalım. Belediyeler aracılığı ile gri pasaport üzerinden bir bakıma insan kaçakçılığı yapılıyor, ama olayın sorumluları ortalarda yok. Oysa normal bir hukuk devletinde belediyeler, valilikler ve İçişleri Bakanlığı bu tür konularda doğrudan sorumludur. Ancak yeni sistemde kurumlar yok edildiği için herkes kafasına göre takılıyor. Çünkü onlara hesap soracak bir merci yok, öyle anlaşılıyor ki yargı da kendi inisiyatifiyle bir işlem başlatamıyor. Sadece tepeden bir işaret gelirse, kurumlar ona göre vaziyet alıyor ve ancak hareket edebiliyorlar." diye yazdı.

Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervinin nereye gittiğine dair toplumu ikna edici bir açıklama yapılmadığına işaret eden Ocaktan, "Haydi hafızalarımızı tazeleyelim, hani “pudra şekeri” ile başlayıp kokainde karar kılan bir AK Parti genel merkez elemanı vardı, nerede kaldı bu vatandaş bilen var mı?

Peki para çantalarıyla poz veren vekilin danışmanı nerelerde kaldı dersiniz…

Görüldüğü gibi “Türk tipi” rejimde her hafta yeni bir skandalla uyanıyoruz, ama sonra hiçbir şey olmamış gibi her şeyi unutuyoruz ve “ekonomimiz uçuyor” şarkısını söylemeye devam ediyoruz…

Aslında bu tablodan en çok rahatsız olması gereken AK Parti, zira toplumun vicdanını yaralayan pudra şekerli parti elemanlarının, valiz dolusu paralarla poz veren vekil danışmanlarının, izah edilemeyen 128 milyar dolarların, Avrupa’ya insan kaçıran belediyelerin faturası sonuçta AK Parti’ye kesilmektedir. Herhalde hiçbir iktidar toplum nezdinde bu tür skandallarla anılmayı ve de her geçen gün itibar kaybetmeyi istemeyecektir." ifadelerini kullandı.

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