Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Trump'ın hakaret dolu mektupları sonrasında, Rahip Brunson'ın alelacele evine gönderilmesini hukuksal gerekçeyle izah edemeyiz

Karar gazetesi yazarı ve eski AKP Milletvekili Mehmet Ocaktan, herkesin ortak temennisi ve beklentisinin hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı olduğunu belirterek, "Ama gelin görün ki, artık Türkiye’de hukukun üstünlüğü çerçevesinde yargının bağımsız işlediğine, adaletin tecelli ettiğine kimse inanamıyor. Neden? Çünkü bu ülkede özellikle son yıllarda, telafisi mümkün olmayan öylesine hukuk faciaları yaşanıyor ki insanlar adalete olan güvenlerini de, geleceğe ilişkin umutlarını da kaybediyorlar.

Evet kağıt üzerinde Türkiye bir hukuk devletidir, yargı da bağımsızdır... Ama uygulamada öyle olmadığını Türkiye toplumu da, dünya da çok iyi biliyor. Rahip Brunson’un serbest bırakılma hikayesi hala hafızalarımızda. ABD Başkanı Trump’ın telefon ve hakaret dolu mektupları sonrasında, PKK ve FETÖ’den tutuklanan rahibin alelacele evine gönderilmesini hiçbir hukuksal gerekçeyle izah edemeyiz." diye yazdı.

Mehmet Ocaktan, AİHM'in hak ihlali kararı vermesine karşın Osman Kavala'nın halen Silivri'de olduğunu, Ahmet Altan ve Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kalmaya devam ettiğine işaret ederek, "Bu konuda sayıları ve isimleri arttırmak daha da mümkün. Böyle bir durumda Türkiye’de hukukun üstünlüğünün düzgün işlediğine, yargının bağımsız olduğuna insanları nasıl inandıracağız?

Unutmamak gerekiyor ki hukuk devleti kurallarının işlemediği, yargının bağımsız olmadığı bir ülkede adalete güveni tesis etmek de, Türkiye’nin dünyadaki hukuksal görüntüsünü düzeltmek de mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

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