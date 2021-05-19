Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Öyle anlaşılıyor ki, AK Parti İmamoğlu'ndan çekiniyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin köşesinde yayınladığı Optimar araştırma şirketinin anket sonuçlarını görünce "acaba ben başka bir ülkede mi yaşıyorum" diye tereddüt ettiğini belirterek, "Çünkü bu anket sonuçlarına göre memleketimiz o kadar harika yönetiliyormuş ki, bütün insanlar mutlu, kimsenin hiçbir sıkıntısı yok, işsizlik sorunu yaşanmıyormuş. Böylesine mutlulukların yaşandığı Türkiye’yi Almanlar kısmansın da ne yapsın ki…

Mesela bu ankete göre, memleketimizin büyük sorunları olmadığı için yaşanan küçük sorunları(!) ancak AK Parti iktidarı çözebilirmiş… CHP, İYİ Parti ve diğer partilerin hiç şansı yokmuş. Ve tartışmasız en sevilen ve beğenilen lider Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’mış..." diye yazdı.

Ankette Türkiye'nin sorunlarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çözeceğini düşünenlerin sayısının yüzde 8,9 olduğuna işaret eden Ocaktan, "Öyle anlaşılıyor ki AK Parti İmamoğlu’ndan çekiniyor. Anlıyoruz ki türbede ellerini arkadan bağladığı için açılan soruşturma da bu endişenin bir sonucuymuş… Yeni AK Parti kendisini siyaseten zayıf hissediyor olmalı ki, neredeyse her hafta İmamoğlu’na yönelik muhtemel bir sempatinin önünü kesmeye yönelik garip gündemler oluşturuluyor. Oysa biliyoruz ki eski AK Parti hiçbir zaman böylesine küçük hesaplar içine girmemiştir. İcraatını yapar, başı dik bir şekilde seçimlere girer ve zaferle çıkardı. Bizzat AK Parti de biliyor ki, bu parti artık o değişimci ve reformist parti değil.

Hemen belirtelim, bu tür sipariş anketler bir siyaset duayeni olan Tayyip Erdoğan’ı asla mutlu etmeyecektir. Çünkü o Türkiye’de siyasetin nasıl bir evrilme içinde olduğunu herkesten daha iyi anlayacak siyasi tecrübeye sahiptir." ifadelerini kullandı.

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