Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Müslüman'a daha az akıl verilmiş olabilir mi?

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, ABD'nin Afganistan'ı Taliban'a teslim etmesinin ardından, dünya basınına yansıyan Kabil Havaalanı'ndaki fotoğrafın bir kıyamet görüntüsü gibi olduğunu belirterek, "Taliban vahşetini bilen insanlar uçağın merdivenlerine, kanatlarına tutunup kaçabilmek için birbirlerini eziyorlar. Bir de uçak havalandığında neredeyse 10 bin metreden düşen o insanın görüntüsü var ki yürek yakıcı bir durum.

Bu manzara karşısında doğrusu insan sormadan edemiyor, acaba Allah Müslümanlara daha az ‘akıl’ bahşetmiş olabilir mi? Elbette hayır… Allah adildir, Amerikalıya da, Alman’a da, Fransız’a da, Afganlıya da, Türk’e de, Suriyeliye de akıl gibi büyük bir nimet bahşetmiş ve yeryüzünü tüm insanlığın hizmetine sunmuştur. Müslüman dünyanın halen yaşamakta olduğu sefalet tablosu, ayette de açıkça belirtildiği gibi bütün insanlık ve özellikle de Müslümanlar açısından ibret verici bir durumdur. Neden günümüzde hiçbir Müslüman ülkede bilim ve teknoloji üretilemez, sanat-edebiyat, felsefe ve mimari alanda dünya ile yarışabilecek nitelikli insanlar yetiştirilemez, Müslümanlara bahşedilen ‘akıl’ bu değerleri üretmekten aciz midir? Elbette üretebilirler, nitekim 11. Yüzyıla kadar Müslüman dünyada önemli bilim insanları, filozoflar, matematikçiler yetişmiş ve medeniyete önemli katkılar sağlamışlardır." diye yazdı.

Vahşi kapitalizmin daha fazla kazanmak için sadece Müslümanların değil, Batı'da ve dünyanın farklı coğrafyalarında da eşitsiz ve adil olmayan kıyıcı bir sistem uyguladığını vurgulayan Ocaktan, "Ama ne yazık ki bu Müslüman dünyanın perişan halini mazur gösterecek bir bahane değil. Müslüman ülkelerin hemen tamamında özgürlük yok, demokrasi yok, insan hakları yok, hukuk yok, kadın ve çocuk hakları yok, şeffaflık yok ama en azgın şekliyle despotizm var. Taliban mesela… Bugüne kadar kadın düşmanı, okul düşmanı, bilim düşmanı, sanat düşmanı, kısacası medeniyet düşmanı bir görüntü sergiledi. Şimdi iktidar oldu, bundan sonra nasıl bir yönetim modeli uygulayacak hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Müslüman dünya böylesine perişan haldeyken, Amerika’nın Afganistan’ı terk etmesini “ümmetin zaferi” gibi gören bir zihniyet yapısının bu toplumlarda hala müşteri bulabiliyor olması, aslında Müslümanların nasıl bir hal içinde olduğunu gösteren en ibret verici fotoğraftır. Ayrıca hemen belirtelim, eğer emperyalist Amerika Afganistan’da kaybettiyse bilelim ki Türkiye de bu yapının bir parçası olarak 20 yıldır Afganistan’da bulunuyor. Bu tabloda “ümmetin zaferi”nde biz nerede duruyoruz onu da açıklığa kavuşturmak gerekiyor…" ifadelerini kullandı.

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