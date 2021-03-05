Karar yazarı Mehmet Ocaktan: İktidar yargıyı rahat bıraksa, yeni anayasa vaadinde bulunmasına gerek kalmayacak

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı"nın kimsede heyecan ve coşku oluşturmadığını belirterek, "Derin insan hakları problemlerinin yaşandığı, özgürlüklerin baskılandığı, yaşanan hukuksuzlukların hayatları karartmaya devam ettiği bir ortamda bu eylem planının insanlarda heyecan yaratmaması doğrusu düşündürücü bir durum.

Öyle anlaşılıyor ki iktidar özellikle hukuk, demokrasi ve ekonomi konusunda toplum nezdindeki itibarını büyük ölçüde kaybetmiş. Zira sokaktaki insan dahil herkes biliyor ki iktidar Türkiye’nin mevcut yasalarına itibar etse, daha doğrusu yargıyı rahat bıraksa her sabah kalkıp insan hakları eylem planları açıklamasına, yeni anayasa vaadinde bulunmasına hiç gerek kalmayacak." diye yazdı.

Büyük gösterilerle sunulan eylem planlarına ve reform vaatlerine inanmakta güçlük çekildiğine işaret eden Mehmet Ocaktan, "Daha doğrusu uygulamalarla vaatlerin farklı olması insanları endişelendiriyor. Bu konuda İYİ Parti lideri Meral Akşener’in grup toplantısında yaptığı konuşmadaki “28 Şubat’ın hayaleti” tanımlamasının fevkalade zihin açıcı olduğu kanaatindeyim... İnsanlar, çok haklı olarak İnsan Hakları Eylem Planı’nın içine “28 Şubat’ın hayaleti”nin sızmasından endişe ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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