Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Hukuk reformu söylemlerinin inandırıcı olması için, iktidarın mevcut anayasa ve yasalara riayet etmesi gerekir

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, reform söylemlerinin inandırıcı olabilmesi için, iktidarın mevcut anayasa ve yasalara uyması gerektiğini belirterek, "Şu ana kadar iktidarın bu konuda çok kötü bir sınav verdiğini, dolayısıyla bırakın hukuk reformunu, gerçek anlamda bir ‘hukuk devleti’ne inanıp inanmadığından bile kuşku duyar hale geldik.

Çünkü ülkeyi yönetenler Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uymayacaklarını açıktan beyan edebiliyorlar, İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında Anayasamızın 90. Maddesinde uymayı taahhüt ettiğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarını tanımadıklarını söyleyebiliyorlar. Dahası, toplumda yargının siyasi iktidardan işaret almadan karar veremediği gibi bir algı var ki esas dramatik olan budur." diye yazdı.

Müslüman ülkelerin modern demokrasi inşa etme konusunda başarılı olamadıklarına işaret eden Ocaktan, "Çünkü İslam siyaset kültüründen devraldıkları miras, kurumsal anlamda bir hukuk oluşturmalarına imkan vermemektedir. Ve zihinsel kodlarında “Kur’an bir anayasadır” anlayışını muhafaza eden Müslümanlar, henüz gökyüzünden yeryüzüne inebilmiş değiller.



Düşünün ki Türkiye gibi geniş bir evrensel hukuk müktesebatına sahip olan bir ülke bile, hukukta bir zihniyet değişimini başarabilmiş değil. Halbuki bizzat AK Parti iktidarı tarafından AB ile tam üyelik müzakereleri sürecinde ciddi hukuksal reformlar gerçekleştirilmiş ve çok önemli bir mesafe kaydedilmişti. Ama ne yazık ki aynı AK Parti iktidarı son dönemde ‘ulusalcı’ bir istikamete yöneldiği için bütün bu kazanımları heba etmiş bulunuyor. Maalesef bir zihniyet eşiği var ki, o bir türlü aşılamıyor…" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...