Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Dünyanın hiçbir ülkesinde normal bir iktidar, insanları toplayıp çay paketleri atmayı aklının ucundan bile geçirmez

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'nin son 5 yılda hiçbir iktidarın asla tercih etmeyeceği garip bir siyasi yöntemi benimsediğini, toplumun itici bulduğu hal ve tavırları, olumlu icraatmış gibi halka inat tavırları sergilediğini dile getirdi.

"Dünyanın hiçbir ülkesinde normal bir iktidar evine ekmek götürmekte zorlanan insanların üzerine çay paketi atmak gibi rencide edici bir davranışta bulunmaz, insanların ve bütün canlıların yangın felaketinde can verdiği bir ortamda insanları toplayıp çay paketleri atmayı aklının ucundan bile geçirmez." diyen Ocaktan, bir iktidarın vicdanları yaralama pahasına yaptığı bu tip bir siyaset tarsının, siyasi aklın tümden devre dışı kalmasının örneği olduğunu söyledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, orman yangınlarına ilişkin olarak sarf ettiği, "Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır." sözlerine işaret eden Karar yazarı Mehmet Ocaktan, "Oysa biliyoruz ki ülkeyi siyasi iktidarlar yönetir, hatta yeni sistemle birlikte doğrudan cumhurbaşkanı yönetir, dolayısıyla tek sorumlu da cumhurbaşkanıdır. Ayrıca unutmayalım ki bu yangınlar şehirlerde başlamadı, ormanlarda başladı. Ormanların korunmasıyla ilgili kanun ise son derece açık, “Orman idaresi, orman yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla her türlü hizmeti yapar veya yaptırır." ifadelerini kullandı.

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