Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bu sürecin sonu Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nden vazgeçmeye varırsa hiç şaşırmayalım

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "koalisyonun küçük ortağı" MHP'nin açıktan muhalefet etmese bile "reform freni"nin el frenini çekmeye çalıştığını belirterek, "Eğer AK Parti gerçekten bir hukuk reformu yapmak niyetindeyse, bu halen hiçbir hukuki temele dayanmayan yargılamaların yeniden gözden geçirilmesini sağlayacaktır. Özellikle de Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Enis Berberoğlu ile ilgili sembol davaların sonuçlarını etkileyecek nitelikte olacaktır." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı görevden alma pahasına girdiği bu yeni yolda "hukuk reformu" vaadinden geri dönemeyeceğine vurgu yapan Mehmet Ocaktan, "Henüz erken olduğu için çok dikkat çekmiyor olabilir ama, dünyadaki yeni değişim trendi MHP’ye olan ihtiyacı boşa çıkarabilir. Kuşkusuz bu yeni dönem hiç kolay olmayacaktır. Bir kere MHP’siz bir AK Parti’yi düşünmek bile mümkün değildir. Çünkü böyle bir durumda MHP ile birlikte yapılan bütün tasarımlar yerle bir olacağı için, yeni bir kurguya ihtiyaç olacaktır. İşte orası siyaseten bilinmez bir yoldur...

Şimdilik bir kehanet gibi görülebilir belki ama, bu sürecin sonu Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nden vazgeçmeye varırsa hiç şaşırmayalım. Çünkü bu sistemle Türkiye’nin ekonomide, hukukta, eğitimde, sağlıkta, dış politikada sorunlarını çözmesi ve demokratik dünya ile birlikte yürümesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

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