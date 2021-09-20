Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Ali Erbaş'ın İslam'ın mesajlarını anlatmak yerine siyaset değnekçiliği yapması, Müslümanlar adına hüzün verici

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ödülünü aldığını ve yeniden başkanlığa atandığını belirterek, "İktidar açısından son derece isabetli bir karar, yeni gelecek başkan dinin siyaset için nasıl kullanılması gerektiğini öğrenene kadar iş işten geçebilirdi. Zira önümüzde seçim var ve Türkiye ekonomide, dış politikada, eğitimde, sağlıkta her geçen gün daha da karamsar bir iklime doğru ilerliyor, ayrıca ufukta iyileşmeye dair bir umut ışığı da görünmüyor. Dolayısıyla toplumun yaşanan ekonomik krize karşı daha ‘sabırlı-metanetli’ olması için özellikle Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın yardımına çok ihtiyacı olacak." diye yazdı.

Diyanet'in enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak için Cuma hutbesi okuttuğunu anımsadan Ocaktan, "Diyanet İşleri Başkanı’nın ne kadar ilgisini çeker bilemem ama dinin öğütleri son derece açık… Ali Erbaş’ın rahmet dini olan İslam’ın temel mesajlarını topluma anlatmak yerine, çarşı-pazarda siyaset değnekçiliği yapmaya talip olması, Müslümanlar adına gerçekten hüzün verici bir durum.

Dolayısıyla dinin insan hayatından çekildiği bir toplumda başkan Ali Erbaş’ın ‘sansür yasası’ ya da enflasyonla mücadeleyi dini bir vecibe olarak görmesini yadırgamamak lazım." ifadelerini kullandı.

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