Karar yazarı Mehmet Ocaktan: AKP tabanından ve Kürt seçmenden oy alma şansı bulunmayan bir adayın Erdoğan'la yarışma şansı yok

Karar gazetesi yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimlerinde güçlü bir blok inşa ettiğini, siyasal anlamda neredeyse her şeyin imkânsız olduğu bir süreçte muhalefeti ayağa kaldırarak, Türkiye için umut ışığı yaktığını belirterek, "O günleri hatırlayalım, hayatları boyunca her şeye itiraz eden solun bu Ortodoks kesimi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a da itiraz etmişlerdi. Çünkü onların küçük mahallelerinden bakıldığında “CHP kendi içinden bir aday çıkaramıyor mu da bu isimler bulundu?” diye itiraz etmek gerekiyordu." diye yazdı.

Ortak aday konusunda Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu, Ali Babacan ya da Mansur Yavaş gibi isimler üzerinden spekülasyon üreterek, bu isimleri birbiriyle yarıştırmanın kimsenin işine yaramayacağını belirten Mehmet Ocaktan, "Kim aday olur bilemeyiz, ama bilinen bir gerçek var ki “ortak aday”ın Türkiye’nin ortak paydası olması gerekiyor. Her konuda yüzde yüz aynı düşüncede olmaları gerekmiyor elbette. Ortak aday her kim olacaksa bu isme sosyal demokratların da, muhafazakarların da, milliyetçi kesimlerin de, liberallerin de ve en önemlisi de Kürtlerin büyük itirazının olmaması gerekiyor. Unutmayalım ki özellikle AK Parti tabanından ve Kürt seçmenden oy alma şansı bulunmayan bir adayın Tayyip Erdoğan’la yarışma şansı kelimenin tam anlamıyla sıfırdır. Dolayısıyla CHP’deki değişimi bile henüz kavrayamamış Ortodoks solcularımızın fantezilerinin hiçbir toplumsal karşılığı yoktur." ifadelerini kullandı.

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