Karar yazarı Mehmet Ocaktan: AK Parti-MHP koalisyonu için bir kabusa dönüşen 50+1'den kurtulmak çok elzem hale gelmiş bulunuyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin yeni anayasayı tartışma vakti geldi" açıklamasını değerlendirdiği yazısında, "Galiba Cumhur İttifakı’nın durup dururken bir anda depreşen yeni anayasa aşkını iki türlü okumak gerekiyor. Birincisi, “biz bu yeni rejimi beğenmedik, yenisini yapalım” şeklinde daha demokratik bir anayasa talebi olabilir. Ancak şu anda mevcut anayasa ve yasalara bile itibar etmeyen iktidarın uygulamaları dikkate alındığında daha demokratik bir anayasa talebinin gerçekçi olması asla mümkün gözükmüyor.

İkincisi, AK Parti-MHP koalisyonunun otoriter yürüyüşü için mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bile yeterli olmamaktadır. Düşünün ki parlamento etkisizleştirilmiş, yargı devletin tepesindeki isme bakar hale gelmiş, yani ‘kuvvetler ayrılığı’ yok edilmiş ve kelimenin tam anlamıyla ‘kuvvetler birliği’ne dayalı bir rejim kurulmuş ama bu bile iktidara yetmiyor demek ki..." ifadelerini kullandı.

İktidar ortaklarının demokratik mekanizmaları tümden devre dışı bırakacak yeni bir anayasanın hayalini kuruyor olabileceklerine işaret eden Mehmet Ocaktan, "Mesela şu anda AK Parti-MHP koalisyonu için bir kabusa dönüşen 50+1’den kurtulmak çok elzem hale gelmiş bulunuyor. Çünkü şu anda Türkiye ekonomik anlamda yönetilemiyor, insanlar günlük maişetlerini temin etmekte bile zorluklar yaşıyorlar. Dış politikada, sağlıkta, eğitimde, tarımda tarihimizin en zor günlerini yaşıyoruz. Koalisyon ortakları da böyle bir Türkiye resmiyle 50+1’yakalayamayacaklarını görüyor olmalılar ki yeni arayışlara yönelerek çare arıyorlar." diye yazdı.

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