Karar yazarı Mehmet Ocaktan: AK Parti, CHP'nin kazandığı tüm büyükşehirlerde doğrudan yönetime el koyuyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, yerel seçimlerde İstanbul'da alınan sonucun Cumhur ittifakının önüne hazmedilmesi çok zor bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, "Özellikle İstanbul seçimi iktidarın siyasal dengesini öylesine bozuyor ki, bir süre kendine gelemiyor. Normalde böyle bir sonuçla karşılaşan siyasal partiler çok esaslı bir muhasebe yapıp, sonuçları rasyonel şekilde değerlendirerek yeni bir yol haritası tespit ederler.

Oysa AK Parti sanki hiçbir şey olmamış, İstanbul’da bir hezimet yaşanmamış gibi muhasebeye bile gerek görmeden yoluna devam etti. Dahası, özellikle İstanbul üzerinden CHP’nin kazandığı belediyelere açıkça “topal ördek” muamelesi uygulayacağını ilan ederek başka bir süreci başlattı." diye yazdı.

Mehmet Ocaktan, CHP'nin kazandığı büyükşehirlerde dış ülkelerden temin edilen kredilere el konulduğunu, ekmek dağıtımının engellendiğini, Galata Kulesi'nin bile elinden alındığını ve CHP'nin kazandığı tüm büyükşehirlerde doğrudan yönetime el koyduğuna vurgu yaptığı yazısında, "Maalesef AK Parti seçilmiş belediye başkanlarına karşı devreye soktuğu bu uygulamalarla doğrudan kendi ayağına kurşun sıkıyor. Mesela İstanbul özelinden baktığımızda, iktidarın Ekrem İmamoğlu’na orantısız bir güç aktardığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla bundan böyle İstanbul’da yapılamayan hizmetlerin sorumlusu Ekrem İmamoğlu değil, iktidar olacaktır." ifadelerini kullandı.

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