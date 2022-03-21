Karar yazarı Karaalioğlu: Zamanında birden fazla kez yanlış iliklenen düğmelere dokunmadan ekonominin kılık kıyafetini düzeltmek imkansızdır

Karar gazetesi yazarı Mustafa Kaaraalioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yurt dışında yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi. Kur korumalı mevduatın kesildiği gün kura sabitlenen mevduatta yönelimin dövize olacağını ifade eden Karalioğlu, "Bu noktada Nebati’nin ülke ülke gezerek, İngiltere, Fransa turları yaparak bayancı sermayeyi davet etmesi son derece anlaşılır bir mesaidir" dedi.

Karalioğlu, "Sıcak paranın minimum seviyeye indiği, doğrudan yabancı yatırımların eksi bakiye verdiği ve bütün sermaye sahibi ülkelerin dış güç ilan edildiği bir düzende keşke bir yolu olsa da tekrar Türkiye’ye gelmeye başlasalar. Ama yapısal problem diye bir acı gerçekler listesi var. Zamanında birden fazla kez yanlış iliklenen düğmelere dokunmadan ekonominin kılık kıyafetini düzeltmek imkansızdır. O yanlışlar yokmuş gibi her şeyin yolunda olduğunu söylemek de içeride ve dışarıdaki sermaye sahiplerini motive etmeye yetmeyecektir" dedi.

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