Karar yazarı Karaalioğlu: Yeni eğitim sezonu için işe yarayacak tek bir adım planlanmamış olması kabul edilebilir değil; eğitimden bir yıl daha gitti

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, yeni eğitim sezonun planlamadığının altını çizerek, "Yeni eğitim sezonu için işe yarayacak tek bir adım planlanmamış olması kabul edilebilir değil; eğitimden bir yıl daha gitti" görüşünü savundu.

Karaalioğlu, "Ne var ki 7 aydır, geleceği belli olan yeni eğitim sezonu için işe yarayacak tek bir adım planlanmamış olması kabul edilebilir değildir. Cumhurbaşkanı’ndan Milli Eğitim Bakanı’na, ilgili ilgisiz diğer bakanlara ve yetkililere kadar herkes sürekli konuştu ama günü geldiğinde ortada hazırlık olmadığı görüldü." düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu, "Baştan belli ki ya yüz yüze eğitim yapılacaktı ya da evden. Birincisi olamayacaksa ikincisi için hazırlık yapılırdı, altyapı eskileri giderilir, internet, bilgisayar tedarik edilir veya televizyon yayınlarının öğrenciye ulaşması garanti edilirdi. Vakalar artmaya başladığında okula gidilemeyeceği belli olduğunda ikinci seçenek devreye girerdi. Vakalar arttı çocukların okula gitmesi imkansız hale geldi ama internet üzerinden eğitimde altyapı kimi yerlerde yüzde 15-20’lerde. Kimi evlerde bırakın internet üzerinden eğitimi, dersleri takip edebilecek televizyon bile bulunmuyor. Geçtik müfredat kalitesini, geçtik öğrencinin yeni modele hazırlanmasını, geçtik eğitim disiplinini… Yarım sezon geçen yıldan gitmişti, bir tam sezon da şimdiden gitti, gidiyor." ifadesini kullandı.

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