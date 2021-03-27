Karar yazarı Karaalioğlu: Uygur Türkleri konusundaki duyarsızlık, tepkisizlik her açıdan cevaba ve izaha muhtaç bir tutumdur

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, bütün dünyanın duyarlılık gösterdiği ve en fazla duyarlılık göstermesi gereken ülke olarak Türkiye'nin ise sessiz kaldığı Uygur Türkleri meselesinin sessizlikle kapanmasının mümkün olmadığını söyledi. Karaalioğlu, Türkiye'nin bu konuda sınıfta kaldığını belirterek, "Türkiye bu konuda sınıfta kalmış durumdadır. Özellikle, AK Parti ve MHP gibi böyle bir konuda en fazla reaksiyonu göstermesi beklenen iki partinin koalisyonunda yaşanan kayıtsızlık izah edilebilir değildir. İzah da yok!..." diye yazdı.

İslam dünyasının büyük çoğunluğunun Uygur Türkleri konusunda Çin'e boyun eğdiğine işaret eden Mustafa Karaalioğlu, "Bütün dünya, birçok küresel şirket, birçok aydın ve sanatçı ısrarla Çin’i protesto ederken, kendi alanlarında boykot uygularken bizim halimiz tarihe düşülen kötü bir kayıttan ibarettir. Unutulmaz ve ileride dönüp dönüp bakılacak bir kayıt..." ifadelerini kullandı.

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