Karar yazarı Karaalioğlu: Tam anlamıyla 'yerli ve millî bir değişim paketi'ne ihtiyaç var

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Tam anlamıyla 'yerli ve millî bir değişim paketi'ne ihtiyaç var" görüşünü savundu.

Karaalioğlu, "Açık ki Erdoğan da yeni dönemin yeni yaklaşım gerektirdiğinin farkındadır. Bunu, eski Hazine Bakanı’nın gidişi üzerine söylediği 'Dünyadaki gelişmelere uygun değişim yaptık' mealinde cümlelerle de dile getirmişti. AB’nin ambargo girişimlerine karşı kulağının ABD’de olduğunu ima eden bir tutum içinde olduğunu zaten gösteriyor. Elbette, Brüksel’den ve bilhassa da Washington’dan ambargo ya da yaptırım kararı gelmesini istemiyor. Bunun iç politikada işine yarayacak olması gibi bir seçeneğe yatırım yapmıyor. Çünkü, söylentisi bile ekonomiye ağır darbe indiren bir yaptırımın gerçekleşmesi gerçekte içeride de hiçbir politik fayda sağlamayacaktır, bunu biliyor. Türkiye için acil olan bir an önce ekonomideki çıkmazdan kurtulmak ve yabancı yatırımcıyı geri döndürecek bir zemin sağlayabilmektir." düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu yazısında, "Zorluk da burada… Bir yandan hükümet ortağı MHP’nin belirli alanlardaki baskısı öte yandan yerli ve yabancı yatırımcının “hukuk talebi” olarak kodlanan ve aslında güçlü, kalıcı ve geri döndürülemez bir demokratikleşme olarak anlaşılması gereken baskısı arasında yol bulmanın zorluğu yaşanıyor. Bir zorluk da içeriktedir. Adı reform ya da başka bir şey olsun atılacak bütün adımların Hans ve Corç istiyor diye değil, ülkenin kendi ihtiyaçlarını karşılayan ve sıkıntılarını gideren çapta olması gerekiyor. Malum sloganda olduğu gibi tam anlamıyla 'yerli ve millî bir değişim paketi'ne ihtiyaç vardır. Reform diplomaside işe yarayacak olsa bile asla diplomatik olmamalıdır. Türkiye’yi, bütün sıkıntılı kesimleriyle birlikte tatmin etmeyen bir değişim hangi başkentin işine gelirle gelsin, gerçekte sıkıntılı tablo değişmeyecektir." ifadesini kullandı.