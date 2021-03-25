Karar yazarı Karaalioğlu: Naci Ağbal’ın gidişi Berat Albayrak’a bir ödül

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasını, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a bir ödül olarak yorumladı.

Karar TV'deki "Ortak Akıl" programında konuşan Karaalioğlu, "Naci Ağbal'ın görevden alınması, faiz bahanesiyle sayın Berat Albayrak'a bir ödül. Gerekçesi faiz. Ağbal faiz arttırıyor, Cumhurbaşkanı da faize karşı malum. Kendisi faiz artışına onay vermişti. Naci Ağbal'ın bu vazifeyi kabul ederken, Türk ekonomisinin neyin gerekli olduğunu konuşmaması mümkün değil." dedi.

Karaalioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Konuşmuş olduğunu biliyoruz. Erdoğan'ın faiz artışlarından bihaber olması söz konusu değil. Ama Erdoğan'ın öyle bir kredisi var. Bir iki ay önce Naci Ağbal geldi. 'Her şey çok güzel oldu. nitekim piyasaya da yansıyor' deyip bunun takdirini yaptı. 'Küresel değişimlere uygun bir değişiklik yaptık' diye de altını çizdi. Ama 'bu adam faiz arttırıyordu' deyip görevden alabilecek bir krediye sahip. Dolayısıyla faizi sebep gösterip Berat Albayrak'ın gidişine neden olduğu için Naci Ağbal'ın görevden alındığı teorisinin hemen hemen kesin olduğunu görüyorum"