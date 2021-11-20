Karar yazarı Karaalioğlu: Kılıçdaroğlu’nun "helalleşme" başlığıyla açtığı yolun dikkat çekmesi boşuna değil

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" yolculuğuna çıkacak olmasına ilişkin olarak, "Bu çorak zeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'helalleşme' başlığıyla açtığı yolun dikkat çekmesi boşuna değildir. Kılıçdaroğlu’nun kendisi ve partisi için bir tür yol haritası sayılabilecek cesur ve gerekli çağrısı, uzun süredir siyasetsiz kalan siyaseti doğru yerden harekete geçirmiş bulunuyor. Yoğun bir şekilde tartışılması, eleştiri ve övgü alması da CHP liderine hamle üstünlüğü kazandırıyor.

Tabii ki mesele bir liderin rakiplerine karşı hamle üstünlüğü kazanıp kazanmaması değildir. Türkiye’nin gergin ve kızgın ruh haline iyi gelecek bir yaklaşımın ne kadar ve nasıl yol alabileceğine bakmak gerekir. Türkiye helalleşebilir mi? Temelde ikiye bölünmüş, bunun altında da sayısız gerilim alanı oluşturmuş bir toplum 'yeter artık' diyerek el sıkışabilir mi? Empati kurabilir mi, stresini boşaltabilir mi?

Türkiye bunu mutlaka yapmalıdır ve CHP’siz helalleşme olamaz. CHP kararlı, dirençli ve sabırlı durursa; sadece merkezini değil tabanını da değişime zorlarsa pekala olabilir" ifadelerini kullandı.

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