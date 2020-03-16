Karar yazarı Karaalioğlu: Her yönüyle acı, ürkütücü ve benzersiz bir tecrübe yaşıyoruz

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, dünyanın ne kadar zengin, ne kadar güçlü, ne kadar dijital olursa olsun önce sağlıklı olmak zorunda olduğunu belirterek, "Her yönüyle acı, ürkütücü ve benzersiz bir tecrübe yaşıyoruz" diye yazdı.

Karaalioğlu, Koronavirüs nedeniyle dünyanın sadece ekonomik faaliyetlerde değil, sağlıkta da birbirine bağımlı olduğuna işaret ederek, "Sokaklar boşaldı, uçaklar kalkmaz oldu, turizm bitti, alışveriş küçüldü ve tabii borsalar yine tepetaklak..." ifadelerini kullandı.

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