Karar yazarı Karaalioğlu: Hayat pahalılığında salgın ve savaşın payı, ekonomi yönetiminin yaptığı hataların yanında devede kulak

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, mevcut ekonomik durumundan ve iktidarın söylemlerinden bahsettiği yazısında, "Bizdeki hayat pahalılığında salgın ve savaşın payı, ekonomi yönetiminin yaptığı akıl almaz hataların yanında devede kulaktır. Toplum, iktidarın gerçeğe direnmesinin faturasını ödemektedir" yorumunu yaptı.

Karaaloğlu, yazısında iktidarın söylemlerini eleştirirken, şunları kaydetti:

"İşlerin yolunda gitmemesinden daha endişe verici olan ise böyle olduğunu inkar etmektir. Mesela, bütün dünyada fahiş fiyat artışı olduğunu ve Türkiye’nin Avrupa'ya Amerika’ya ya göre iyi olduğunu söylemek gibi. Bütün dünyada salgın sonrası bir ölçüde enflasyon oluşmuştur ama Türkiye’nin enflasyonu salgından çok önce başlamıştır. Gerçek anlamda -yüzde 60- “fahiş enflasyon” ise sadece bize has bir durumdur. Diğerleri sadece -yüzde 6/7- “enflasyon” yaşamaktadır. Tek başımıza hem OECD ülkelerinin hem de Avrupa’nın tamamından daha fazla enflasyona sahibiz. Bizdeki hayat pahalılığında salgın ve savaşın payı, ekonomi yönetiminin yaptığı akıl almaz hataların yanında devede kulaktır. Toplum, iktidarın gerçeğe direnmesinin faturasını ödemektedir. Finansal sistemini Dolar’a bağlayıp, sonra da Dolar’ın kısa sürede 4 liradan 9 liraya, 9’dan 15’e yükseltmesi karşısında çaresiz kalan bizden başka ülke yoktur. Kasasında para yokken sadece skor yapmak için 128 milyar Dolar rezervini buharlaştıran da…"

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Erdoğan, muhalefeti suçladı: Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısı, Türkiye en az etkilenen ülkelerden biri