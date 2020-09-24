Karar yazarı Karaalioğlu: Ekonomi artık propaganda ve düzeltilmiş rakam kaldırmayacak kadar ciddi bir krizde

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Ekonomi artık propaganda ve düzeltilmiş rakam kaldırmayacak kadar ciddi bir krizde. Enflasyon, işsizlik, kur ve rezervlerden ağrılı sesler geliyor. Dahası, toparlanabilme ihtimali giderek zayıflıyor. Rakamları sıralayıp can sıkmaya gerek yok zaten bilmeyen de bilmese de hissetmeyen kalmadı. Meselenin ciddiyeti, bütün istatistiklerin eğilip bükülmesinden anlaşılıyor." görüşünü savundu.

Karaalioğlu, "Devlet işleri ve hizmetleri verimsizleşince iktidar oy ve seçmen derdine düşer. Yapılacak ve yapılmayacak işler oy hesabına göre listelenir ve mesela iktidar partisine üye kazandırma kampanyası, birçok problemden daha öncelikli hale gelebilir. Türkiye’nin idaresi ve bilhassa derinleşen meselelerin çözümü artık sadece odaklanma ve kolları sıvamayla mümkün değildir. Hem bu hem de sistemin köklü biçimde revize edilmesi, yetki ve sorumluluk paylaşımı ile hukuk otoritesinin tesisi zaruridir. Aksi takdirde, nasıl bugün dünden kötüyse, yarının da bugünden kötü olması mukadderdir" düşüncesini dile getirdi.

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