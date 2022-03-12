Karar yazarı Karaalioğlu: Doğalgaz, yağ gibi alanlarda zincir kopuyorsa; toplumun gözlemleyemediği alanlarda kim bilir neler oluyor?

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, doğalgaz konusu, yağ arzı, Isparta'da günler süren elektrik kesintilerini örnek vererek, "Mesele yaşadıklarımızla mı sınırlı peki? Doğalgaz, yağ veya başka şeyler halka doğrudan yansıdığı için bu alanlardaki problemi çıplak gözle anlayabiliyoruz. Ama bu alanlarda zincir kopuyorsa, toplumun gözlemleyemediği alanlarda kim bilir neler oluyor diye endişelenmemek mümkün değildir. Kötü yönetim, tedbirsizlik, koordinasyon eksiliği başka nelere mal oluyor acaba?" diye sordu.

Karaalioğlu yazısına şöyle devam etti:

"128 milyar dolar Merkez Bankası rezervinin buharlaşması bu yanlış yolun en dramatik örneğiydi. Şimdi de aynı iddialar var ve kim bunları sorgulayanların haksız olduğunu söyleyebilir? Ya da bugünlerde kur krizinden çıkış için bulunan kur korumalı mevduatın hazineye, dolayısıyla vatandaşa çıkaracağı maliyet için kaygılanmamak imkansızdır.

Gerçeği reddetmek, olup biteni yok saymak, iddia sahiplerini suçlamak, ihanet, bozguncu yaftası yapıştırmak problemin varlığını ortadan kaldırmıyor. Aksine, soru işaretlerini artırıyor. Gerçekle yüzleşmek gerekir, bunun yolu da suçu salgına, savaşa veya olağanüstü bir başka gelişmeye atmak değildir. B planı olmalı, C planı, hatta D planı. Devlet yönetmek asgariden bunu gerektirir. Cumhurbaşkanı’ndan bakanlıklara, genel müdürlüklerden ilgili her branşa kadar yaklaşmakta olan bir problemi görememenin de mazereti olmaz. Başkanlık sisteminin birçok alanda boşluk yarattığı görülüyor ama temel konularda koordinasyon eksikliğinin herhangi bir sistemle alakası yoktur."