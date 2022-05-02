Karar yazarı Karaalioğlu: Baksanıza Cemal Kaşıkçı davasına; kötülük, yalancılık, örtbas ve çok para nasıl kazandı!

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, İslam dünyasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesine değindi.

İslam coğrafyasının zamana karşı dayanıksız ve insanoğlunun muazzam gelişmesine karşı da çok hazırlıksız olduğunu yazan Karaalioğlu “Kötülük, geri kalmışlık, hukuksuzluk, vahşet ve ikiyüzlülük bu yüzden en fazla İslam topraklarında hüküm sürüyor. Bırakın demokrasiyi, özgürlüğü; bildiğimiz kardeşlik hukukunun ve İslam ahlakının dahi esamesi okunmuyor. Baksanıza Cemal Kaşıkçı davasına… Kötülük, yalancılık, örtbas ve çok para nasıl kazandı! Adalet, vicdan, iman ve ahlak nasıl mağlup oldu?” değerlendirmesinde bulundu.

Kim bilir sesi soluğu çıkamayan, sahipsiz ve kimsesiz kaç Cemalin hikâyesi sabahtan akşama uçup gidiyor da kimse duymuyor.”

Geçen bayramdan bugüne durumu daha iyi olan tek bir İslam halkının bulunmadığını ifade eden Karaalioğlu, şöyle devam etti: “Biraz sorgulayan, biraz özeleştiri yapan, biraz düşünen; çok geçmez kendisini, 'Bayram kutlamaya hakkımız mı var?' derken bulur. Her şey orucu ikmalden mi ibaret? İnsanlığa, dünyaya, gezegene karşı ya da yaşanan topraklara, onun insanlarına karşı görev yok mu? İslam dünyası, yerkürenin en hukuksuz, en zayıf, en az üretken ve insanlığa en az katkıda bulunan ailesidir. Ekonomik, siyasi, hukuki, diplomatik ve bilimsel kriterlere vurulacak olsa İslam dünyası diye bir dünyadan bile bahsedilemez. Nüfus ve kısıtlı petrol hariç herhangi bir listede yer bulamayacak kalabalık ve hantal bir topluluk… Esasen ortak bir siyaset ve ortak bir duygu da taşımadığı için “dünya” tanımını da hak etmeyen bir dünya. Hiçbir küresel problemin veya krizin çözümünde önerisi, etkisi, gücü ve tesiri olmayan bir dünya, bu dünyaya ait olamaz.”

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