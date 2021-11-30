Karar yazarı Kahveci: Yeni ekonomi kitabında enflasyon başka, fiyat artışı başka oluyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan fiyat artışları ve enflasyon oranları arasındaki tutarsızlık olduğuna işaret ederek "İyi ama diyeceksiniz ki, enflasyon zaten fiyat artışı demek değil mi? O eskidendi. Biz artık yeni bir ekonomi kitabı yazıyoruz ya. İşte o kitapta fiyat artışı başka enflasyon başka oluyor." ifadelerini kullandı.

Kahveci yazısında durumu şöyle aktardı:

"TÜİK’in fiyatlarını baz alarak 2017 Ekim ayından 2021 Ekim ayına fiyat artışlarına baktım. Burada fiyatları beğenmeyebilir ve gerçekleri yansıtmıyor diyebilirsiniz.

Örneğin 4 yılda kira artışını TÜİK sadece yüzde 55,1 vermiş. Siz kiranızın son 4 yılda çok daha yüksek arttığını düşünebilirsiniz. Olsun biz yine de TÜİK fiyatlarını esas kabul edelim.

Ve gelelim hesaba...

Tüketimimizin 2021 ağırlıkları ile yüzde 77,04’ünü teşkil eden bu ürünlerde fiyatlar ne kadar artmış biliyor musunuz? Tam yüzde 108,41

İyi ama aynı TÜİK 2017 Ekim’den 2021 Ekim ayına toplam enflasyonu yüzde 82,40 olarak açıklamış.

Zam oranı yüzde 108,41 ama enflasyon oranı yüzde 82,40...

Burada şunu diyebilirsiniz. Efendim geri kalan ve tüketimimizin yüzde 33’ünü oluşturan ürünlerde fiyatlar artmamış, hatta düşmüş olabilir.

Hiç boşuna bakmayın. Enflasyonu böyle düşürecek bir fiyat düşüş olmadı."