Karar yazarı Kahveci: Ülkenin kaynakları 5-6 Hazine garantili müteahhide verilmiş durumda; bundan daha büyük çöküş ne olabilir ki?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, köşesinde Türkiye'nin "büyük çöküş" dönemine girdiğini ifade etti. Kahveci "2015-2017 yıllarında “Büyük Buhran” nerede ise -geliyorum- diye bağırıyordu. Ve de geldi... Şimdi daha büyük tehlike var. Hem de büyük buhranı aratacak tehlike... Bu sefer 'büyük çöküş' aşamasındayız." dedi.

"Ülkenin kaynakları Türk Halkının hizmeti yerine 5-6 Hazine garantili müteahhide devredilmiş durumda" diyen Kahveci yazısının ilgili bölümünde şöyle dedi:

"Çocuklarımızın geleceğine değil, Cengiz'in, Limak’ın, Kolin’in, Kalyon’un geleceğine çalışıyoruz.

Bundan daha büyük çöküş ne olabilir ki?

Koca bir ülke kaynakları 3-5 müteahhide verilir noktaya gelmiş ise, gerisini saymaya gerek var mı?

Verimsizlik üzerine kurulu bir ekonomiden ekmek çıkmaz, o ekonominin geleceği parlak olmaz. Bu yolun sonu kuraklık ve yozlaşmanın son safhasıdır."