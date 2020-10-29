Karar yazarı Kahveci: Türkiye yabancılar içi sudan ucuz hale getirildi, varlıklarımız beş para etmez şekilde yabancılara satılabilir

Karar yazarı İbrahim Kahveci, Türk lirasının değersizleşmesiyle varlıkların değerinin de düştüğünün altını çizerek, "Şöyle izah edelim: 2013 yılında bir yabancı 100 dolara alacağı şirketleri artık 15 dolara satın alabiliyor. Yabancılar açısından Türk şirketlerinin değeri yüzde 85 ucuzlamış durumda. Buna rağmen neden yabancı hala gelip sudan ucuz şirketlerimizi satın almıyor; ya da sudan ucuz işçilerimizi kendi refahları için çalıştırmıyorlar? Önceki gün Berat Albayrak “Yeni bir yabancı sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi. Birçok çok uluslu şirketin üretimleri Asya’dan Türkiye’nin bulunduğu bölgeye geliyor” dedi" yorumunu yaptı.

Bu durumun tehlikeli olduğunu belirten Kahveci, "Türkiye yönetilemiyor. Türkiye yabancılar içi sudan ucuz hale getirildi. Varlıklarımız beş para etmez şekilde yabancılara satılabilir. Bu tabloyu çok daha kısıtlı durumda 2001 krizi sonrası yaşadık. Şimdi durum çok daha vahim. Varlıklarımız yabancılar açısından hiç bu kadar ucuz olmamıştı. O zaman asıl soruyu soralım: Kocaman Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Milletini yabancılar için sudan ucuz hale kim getirdi?" diye sorguladı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.