Karar yazarı Kahveci: Trafikte ters yönde gidip buna 'Ortodoks politikaları terk ettik' diyoruz; kaza riskini görünce de 'Dua edin' isteğinde bulunuyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman'ın "Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat istikrarının en büyük tehdidi dövizdir. Hani, dua edin de ürün gerçekten tutsun, oynaklık azalsın" sözlerini değerlendirdi. Kahveci 'Trafikte ters yönde araç kullanıp, sonra da buna 'Ortodoks politikaları terk ettik' diyoruz. Kaza riskini görünce de 'Dua edin' isteğinde bulunuyoruz, Trafikte tersten gidiyorsan ve dua ile değil, akıl ile işin var demektir" dedi.

Kahveci, iktisatçıların hükümeti rakamlar üzerinden uyardığını ve düşük faiz politikasıyla faizlerin yükseldiğini hatırlatarak şöyle dedi:

"Bütün faiz yükü faiz indirimi öncesi en fazla 550 milyar liradır. Oysa kurlarda sadece 1 liralık artış yine sadece ve sadece dış borç üzerinde 450 milyar lira zarara yol açıyor dedik.

Nitekim 8,30’dan 14,0 sınırına gelen dolar/TL kuru, dış borç, hazine garantili müteahhitler ve ithalat üzerinden 3,5 trilyon lira zarara çoktan yol açtı bile.

Ülkede fiyatlar patladı. Dengeler çöktü.

Hatta ve hatta enflasyon artışı yüzünden bizzatihi kredi ve mevduat faizleri bile yükseldi.

Bu nasıl bir politika olabilir?



Trafikte ters yönde araç kullanıp, sonra da buna 'Ortodoks politikaları terk ettik' diyoruz. Kaza riskini görünce de 'Dua edin' isteğinde bulunuyoruz.

Kardeşim sen neden trafik kurallarına uymuyorsun?

Kardeşim sen neden tek şeritli yolda ters yönde hem de son sürat araç kullanıyorsun?

Kardeşim sen neden kendinde suç görmeyip, karşıdan gelen bütün araçları hain ilan ediyorsun?

Kardeşim senin duaya mı yoksa doğruları görecek, anlayacak bir anlayışa mı ihtiyacın var?"

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TIKLAYIN: Kur korumalı mevduat hesaplarını TBMM’de anlatan Bakan Yardımcısı Zaman: Dua edin tutsun