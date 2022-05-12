Karar yazarı Kahveci: Tam bir fakir düşmanı, zengin dostu model

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, bankaların kredilerine, şirketlerin de maliyetler sebebiyle mal ve hizmetlerine zamlar yaptığını ve kârlılıklarını artırdığını belirterek "Ülkemizde akla-mantığa sığmayan bir ekonomi politikası uygulanıyor. Şirketler de bu yeni sürece karşı ayakta durmak için önlemler alıyor." dedi.

Kahveci, enflasyonun yüzde 70'e dayandığı ortamda bankaların ellerindeki paranın değerini korumak için kredilere zam yaptığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Aynı hareketi şirketlerde de görüyoruz.

Satış ürünlerine zam yapıyor ve kârlılıklarını artırıyorlar, çünkü bilançonun alt tarafında ‘finansal giderleri’ var...

Öyle bir sistem kurdular ki, görüntüde ve söylemlerde çok saf-temiz ama aslında tam bir fakir düşmanı-zengin dostu model.

Ortada Nass var deyip; faiz sebep-enflasyon sonuç düsturu ile faizleri indirdiler ya... Bankalardaki TL faiz geliri o zamanlar yıllık 532 milyar liraydı. İşte oradan 100-150 milyar tasarruf edeceğiz düşüncesi ile yola çıktılar ama kur artışı sadece dış borçlarda 2,9 trilyon zarara yol açtı. Bu zararın içinde özel sektörün kur maliyeti 1,6 trilyon ediyor. Aslında bu zarar da finansman gideri altında görülmektedir.

Şirketler batmamak ve yeni delice ekonomi uygulamalarına karşı kendilerini koruyucu önlem alıyorlar. Ama çalışanlar ve dar gelirlilerin yapacak bir şeyi yok... Onlar seçim sandığını beklemek zorunda... Çünkü kendilerini ancak orada korumaya alabilirler... Ya da biz fakirliği sevdik, devam da diyebilirler.

Ama bugün zengini seven, zengine kapıları açan bir ekonomik model uygulanıyor ve fakirler de sadece seyredip duruyor."

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