Karar yazarı Kahveci: Muhteşem beşli müteahhitin kiraları bir anda okus-pokus ile yok oluveriyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Covid geldi ve zora düştüler diye muhteşem 5’li müteahhitin kiraları bir anda okus-pokus ile yok oluveriyor. Kim bu imtiyazları bu derece koruyor? Nasıl bu bahar bahçeler ülkedeki yokluk ortamında yemyeşil olabiliyor?" diye sordu.

Kahveci yazısında, "Şimdi İGA İstanbul’da yeni havalimanını işletiyor. İGA her yıl devlete 1 milyar 45 milyon euro kira ödemek zorunda. Soru1: İGA kaç yıldır işletmeye başladı ve şimdiye kadar ne kadar kira ödedi? Ulaştırma Bakanı açıkladı: 2020 yılı kira ödemeleri sıfırlandı, yani alınmayacak. 2021 ve 2022 kira ödemeleri ise yüzde 50 indirimli alınacak. İşletme süresi de 2 yıl uzatılacak. Konuyu biraz daha İGA üzerinden açalım: İGA havalimanında THY’den ve müşterilerinden hizmetler karşılığı gelir elde ediyor. Havalimanında dükkanları satıyor veya kiralıyor. Bunun karşılığında da Devlete kira ödeyecekti.. Ama aynı İGA’ya devlet müşteri garantisi vermiş. Şu kadar müşteri gelmez ise, müşteri türüne göre ben de sana geri ödemede bulunacağım demiş" ifadesini kullandı.

Kahveci şunları kaydetti:

"Soru2 : Acaba kira ödemeleri iptal edilirken, devletin ödeyeceği müşteri garantileri ne oldu? Karşılıklı alacaklar mı mahsup edildi? Örnek verelim: 70 milyon yolcu değil de 25 milyon yolcu geldi. İGA’nın 25 milyon yolcu üzerinden bir kira ödemesi yapması gerekirken tüm kira ödemesi mi iptal edildi? "