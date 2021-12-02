Karar yazarı Kahveci: Merkez Bankası'nın düşürdüğü faizden devlet bile faydalanamıyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, faiz indirimlerini değerlendirdi. Kahveci, ''Merkez Bankası faiz düşürdü ama bu faiz düşüşü piyasaya nerede ise hiç yansımadı. Hatta daha geçen hafta Devlet Hazinemiz yüzde 20,44’den borçlanabildi. Merkez Bankasının düşürdüğü faizden TC Devleti bile yararlanamıyor.'' dedi.

Kahveci , faiz indirimiyle yapılan tasarrufların milyarlarla ifade edilirken, maliyetlerin trilyonlarla ifade edildiğine dikkat çekere yazısında şunları kaydetti:

''Faizlerde 4 puan yerine 5-6 puanlık düşüş kabul edelim. Bu durumda bile ülkemizde Merkez Bankasının düşürdüğü faizdenoluyor.

TL kredi faizlerinin önemli kısmı tüketici ve kredi kartlarından geliyor. Hani ‘Yeni Ekonomi Denemesinde’ üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için büyük maliyet tasarrufu edilecek deniliyor ya... İşte o bölüm sadece faiz giderinin yarısı ediyor.

Yani kıyameti kopardığımız üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kısmının FAİZ maliyetini sadece 75 milyar TL düşürmeyi hedefliyoruz. Toplam maliyeti bile 300 milyar lirayı (yüzde 19 faize göre) geçmiyor.

Şimdi maliyet kısmına geçelim. Bakın burada rakamlar TRİLYON olarak geçiyor. Gelin hesaplayalım:

Ekim 2021 itibari ile Türkiye’nin toplam dış borcu: 446 milyar 439 milyon dolar.

Yeni Ekonomi Denemesine geçiyoruz diye faizlerde indirim sinyali Eylül başında verildi. Yani tam 3 ay önce 1 dolar 8,30 TL ediyordu, şimdi ise 13,30 TL.

Sadece dış borcun TL karşılığı 3 trilyon 705 milyar liradan 5 trilyon 938 milyar liraya yükseldi.

Evet, dış borç maliyeti son 3 ayda bu ekonomi denemesinde bize sadece ve sadece 2 TRİLYON 232 MİLYAR TL’ye mal oldu''