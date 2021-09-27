Karar yazarı Kahveci: Marketlerin salgın hastalık gibi her yere yayılmasına, kuralsız bir perakende sisteminin oluşmasına kim izin verdi?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artan gıda fiyatlarına ilişkin olarak 5 zincir marketi hedef almasını köşesinde değerlendirdi. Kahveci, "Marketlerin salgın hastalık gibi her yere yayılmasına, 200-300 metre ara ile aynı zincirin mağazalar açmasına, yan yana benzer zincirlerin açılmasına.... kuralsız bir perakende sisteminin oluşmasına kim izin verdi?" diye sorarak yazısında şunları kaydetti:

"Dünyanın başka neresinde bu şekilde zincir market istilası yaşanıyor? Dünyanın neresinde verimsiz bir sistem iktidar tarafından görmezden gelinerek oluşturuluyor?

Ama sorumluluk üstlenen yok tabi. Suç hep başkasında...

Tarlada 30 kuruş olan karpuz markette 3 lira olabiliyor. Tarlada 70 kuruş olan kuru soğan markette 2 lira olabiliyor ama aynı ürünler semt pazarlarında da çok az farkla satılıyor. Demek ki bir sistem sorunu oluşmuş. Kurulan sistem bozukmuş ve daha da bozulmuş...

Sorunu teşhis edemezsen tedavi de edemezsin. Yanlış teşhis yanlış tedavi getirir.

2018 sonu 2019 başında depocuları 'stokçu terörist' algısı ile kim basmıştı? Bu ürünler depolanmaz ise hasat sonrası fiyatlar ne olur? Şimdi gördünüz mü?

Antalya’dan bir kamyon domates İstanbul’a gelirken Cengiz’e , Limak’a, Kolin’e Kalyon’a kaç lira ödemek zorunda kalıyor?

Türk Halkının sofrasına Hazine garantili müteahhitleri kim oturttu da boğazından geçen lokmalarına ortak etti?

O yolları o köprüleri dini bayramda bile millete bedava yapamayan ama dini söylemi de en çok kullanan iktidar kim? "