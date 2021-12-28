Karar yazarı Kahveci: Kur korumalı TL mevduat açıklamasına rağmen sonraki iki günde döviz hesapları 1,8 milyar dolar daha arttı

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı TL mevduatı açıkladığı pazartesi günü sonrasında gelen iki günde döviz hesaplarının 1.8 milyar dolar artığını yazdı. Kahveci, doların 8,80'den 13,80'e geldiği sürede döviz hesaplarında artış değil, tersine azalış olduğunu aktarırken, doların 14 lirayı aşmasından sonra söz konusu hesaplarda artış yaşandığını kaydetti.

Kahveci yazısının ilgili bölümünde şunları söyledi:

"O gece 1,3 milyar dolar döviz hesabı bozduruldu vs denildi. Lakin BDDK verileri farklı bir şey söylüyor.

20 Aralık günü 259 milyar 661 milyon dolar olan YP (yabancı para) mevduatları artmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Dövize Endeksli TL Mevduatı’ açıklamasına rağmen sonraki iki günde (21 Aralık Salı ve 22 Aralık Çarşamba) YP mevduatları önce 261 milyar 029 milyon dolara ve sonraki günde ise 261 milyar 640 milyon dolara yükseldi.

Kısaca büyük buluşa rağmen döviz hesapları sonraki iki günde 1,8 milyar dolar daha arttı."

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